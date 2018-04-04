Угрозы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова расстреливать участников мирных акций протеста "публично позорят Украину", считает депортированный из Украины руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили заявил, что глава МВД "вцепился в кресло зубами" Фото: ЕРА "От швыряний стаканами за неприятную правду, высказанную ему в глаза, до прямых угроз расстреливать участников мирных акций протеста. Куда эволюционируют эти мошенники – давно понятно... Лучше бы он стаканами швырялся, чем нес подобную чушь, в очередной раз публично позоря Украину уровнем людей, впрыгнувших в кресла после победы Майдана и вцепившихся в эти кресла зубами", – написал он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1905733552790350 В опубликованном 4 апреля интервью "ЛІГАБізнесІнформ" Аваков рассказал, что принял решение не допустить крови при пересечении украинской границы в "Шегини" Саакашвили и его сторонниками. "Это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?" – сказал глава МВД.В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини".12 февраля 2018 года политика выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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