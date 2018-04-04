|"Лучше бы он стаканами швырялся". Саакашвили прокомментировал слова Авакова о возможных трупах при пересечении границы
|04.04.2018 16:25
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1905733552790350
В опубликованном 4 апреля интервью "ЛІГАБізнесІнформ" Аваков рассказал, что принял решение не допустить крови при пересечении украинской границы в "Шегини" Саакашвили и его сторонниками. "Это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?" – сказал глава МВД.В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини".12 февраля 2018 года политика выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.
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