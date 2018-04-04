Похоже Нидерланды решили исправиться после того недоразумения, которое называлось “референдум об ассоциации между Европейским союзом и Украиной” и продемонстрировать более жесткую позицию по отношению к представителям страны-изгоя — РФ.

Так, Палата представителей Парламента Нидерландов утвердила решение позволяющее правительству этой страны накладывать санкции на граждан других государств, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным действиям. Кроме того, Нидерланды инициируют рассмотрение данного документа на высшем уровне ЕС.

Что же, Нидерландам за инициативу – спасибо. И хотя в данном случае речь идет о реализации в общеевропейском масштабе списка Магнитского, активность в этом направлении лишь похвальна. Ведь ЕС, в отличие от того же США, за последние годы санкции в отношении РФ не расширяли ни разу, а лишь регулярно продлевали их действие на полгода. А потому, лишние ограничения никогда лишними не будут. К тому же, время подобрано очень кстати, ведь на фоне скандала с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, отказать в принятии такого документа будет очень не просто!

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