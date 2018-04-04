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ФГИ в ближайшее время внесет на рассмотрение Кабмина проект плана большой приватизации
04.04.2018 16:27

ФГИ в ближайшее время внесет на рассмотрение Кабмина проект плана большой приватизации

ФГИ в ближайшее время внесет на рассмотрение Кабмина проект плана большой приватизации

Проект плана большой приватизации Фонд госимущества (ФГИ) Украины внесет на рассмотрение одного из ближайших заседаний Кабинета министров, сообщил "Правительственный портал" в среду.

Соответствующее решение приняла рабочая группа по приватизации под председательством министра Кабинета министров Александра Саенко в среду.

Кроме того, участники заседания утвердили список предприятий малой приватизации, составленный Фондом.

В то же время в сообщении не уточняется, какие именно госкомпании вошли в этот список.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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