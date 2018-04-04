В одесском парке имени Горького сегодня, 4 апреля, прошла проверка из-за сообщения от неизвестного о минировании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области, передает

"В 13:40 проверка (в парке, - ред.) была завершена. Взрывоопасные предметы или вещества не обнаружили", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, 4 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о минировании парка им.Горького в Одессе. Во время проверки эвакуировали всех посетителей.

Также ранее сообщал, что 2 апреля здание университета им. И.И. Мечникова в Одессе проверяли из-за информации о минировании. В ходе проверки из учебного заведения эвакуировали около 700 человек.

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