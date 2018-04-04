|В Москве загорелся торговый центр, есть пострадавшие, - ОБНОВЛЕНО
|04.04.2018 16:31
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Более 300 человек эвакуировалиВ восточной части Москвы начался пожар в торговом центре "Персей".
Фото: tass.ru
Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Москвы.
По информации агентства " РИА Новости" , есть пострадавшие, однако их количество не уточнили.
Спасатели эвакуировали посетителей центра спасательными лестницами. По предварительной информации пожар начался на 4-м этаже торгового центра.
По данным "Интерфакса", из здания эвакуировали около 300 человек.
"Одного пострадавшего вывели из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - отметил собеседник "Интерфакса".
Сейчас спасатели выясняют что именно горит и площадь возгорания.
По данным агентства ТАСС , возгорание возникло на складе игрушек на четвертом этаже, после чего загорелась крыша торогово центра.
Обновление: Во время пожара в московском торговом центре "Персей для детей" погиб сотрудник ТЦ, пострадали трое спасателей.
"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров" , - заявил глава главного управления МЧС Москвы Илья Денисов, сообщает "РИА Новости".
По данным "Mash", погиб 45-летний Алексей Карпов. Мужчина скончался в скорой, так и не доехав до больницы.
По состоянию на 14:00 пожарные полностью ликвидировали пожар в торговом центре.
Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.