Более 300 человек эвакуировали

Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Москвы.

По информации агентства " РИА Новости" , есть пострадавшие, однако их количество не уточнили.

Спасатели эвакуировали посетителей центра спасательными лестницами. По предварительной информации пожар начался на 4-м этаже торгового центра.

По данным "Интерфакса", из здания эвакуировали около 300 человек.

"Одного пострадавшего вывели из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - отметил собеседник "Интерфакса".

Сейчас спасатели выясняют что именно горит и площадь возгорания.

По данным агентства ТАСС , возгорание возникло на складе игрушек на четвертом этаже, после чего загорелась крыша торогово центра.

Обновление: Во время пожара в московском торговом центре "Персей для детей" погиб сотрудник ТЦ, пострадали трое спасателей.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров" , - заявил глава главного управления МЧС Москвы Илья Денисов, сообщает "РИА Новости".

По данным "Mash", погиб 45-летний Алексей Карпов. Мужчина скончался в скорой, так и не доехав до больницы.

По состоянию на 14:00 пожарные полностью ликвидировали пожар в торговом центре.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.