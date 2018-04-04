Его ходатайство огласили на заседании Верховного суда России.

Геннадий Цигельник, осужденный на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, попросил передать его в Украину. Его ходатайство огласили на заседании Верховного суда России, информирует svodka.net.

Осужденный попросил перевести его в Украину из волгоградской колонии № 26. Об этом он попросил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), оттуда ее передали в Волгоградский областной суд. Суд отказал ему в просьбе. После этого осужденный пожаловался в высший суд. В заседании он участвовал по видеосвязи.

Следственный комитет выступил против передачи Цигельника Украине. Там пояснили, что его могут привлечь к расследованию дела об убийстве Петухова, если задержат бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого считают заказчиком преступления. Срок следствия продлили до 30 июня 2018 года, Ходорковский находится в розыске по этому делу, отметила прокурор.

«Я уже дал показания и не отказываюсь от дачи дальнейших показаний, если надо — приеду», — заявил Цигельник.

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Верховный суд не стал рассматривать ходатайство осужденного, сославшись на нарушение подсудности, и вернул его в Волгоградский областной суд.

В 2006 году Цигельника приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Петухова и ранении его охранника. По версии следствия, Цигельник сделал это вместе со своим сообщником. Его привлекали в качестве свидетеля по делам против бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, бывшего главы компании Михаила Ходорковского и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Впоследствии Цигельник от них отказался.

Михаил Ходорковский ранее получил реальные сроки по двум делам ЮКОСа. В конце 2013 года президент Владимир Путин объявил о его помиловании. Сразу после освобождения бизнесмен уехал за границу. В декабре 2015 года СК заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в розыск.

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