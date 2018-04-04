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Осужденный за убийство мэра Нефтеюганска попросил передать его Украине
04.04.2018 16:33
Осужденный за убийство мэра Нефтеюганска попросил передать его Украине

Его ходатайство огласили на заседании Верховного суда России.

Геннадий Цигельник, осужденный на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, попросил передать его в Украину. Его ходатайство огласили на заседании Верховного суда России, информирует svodka.net.

Осужденный попросил перевести его в Украину из волгоградской колонии № 26. Об этом он попросил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), оттуда ее передали в Волгоградский областной суд. Суд отказал ему в просьбе. После этого осужденный пожаловался в высший суд. В заседании он участвовал по видеосвязи.

Следственный комитет выступил против передачи Цигельника Украине. Там пояснили, что его могут привлечь к расследованию дела об убийстве Петухова, если задержат бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого считают заказчиком преступления. Срок следствия продлили до 30 июня 2018 года, Ходорковский находится в розыске по этому делу, отметила прокурор.

«Я уже дал показания и не отказываюсь от дачи дальнейших показаний, если надо — приеду», — заявил Цигельник.

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Верховный суд не стал рассматривать ходатайство осужденного, сославшись на нарушение подсудности, и вернул его в Волгоградский областной суд.

В 2006 году Цигельника приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Петухова и ранении его охранника. По версии следствия, Цигельник сделал это вместе со своим сообщником. Его привлекали в качестве свидетеля по делам против бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, бывшего главы компании Михаила Ходорковского и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Впоследствии Цигельник от них отказался.

Михаил Ходорковский ранее получил реальные сроки по двум делам ЮКОСа. В конце 2013 года президент Владимир Путин объявил о его помиловании. Сразу после освобождения бизнесмен уехал за границу. В декабре 2015 года СК заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в розыск.

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