Профильный комитет Верховной Рады решил, что комментарии или поправки к законопроекту "О национальной безопасности Украины", которые касаются СБУ, на заседании парламента 5 апреля озвучит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Законопроект "О нацбезопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля Фото: EPA Глава фракции Блока Петра Порошенко, член этого комитета Артур Герасимов отметил, что депутаты скорректировали ранее принятое решение по данному законопроекту."С точки зрения нормотворческой техники мы добавили несколько моментов, которые в этом постановлении будут учтены уже во время первого чтения. Кроме того, было озвучено на комитете, что комментарии или поправки, которые касаются СБУ, завтра будут во время доклада секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым озвучены в зале", – сказал он.17 января члены Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля президент Украины Петр Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что, согласно уточненной редакции проекта закона о национальной безопасности, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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