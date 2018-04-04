Украинцы недовольны своей жизнью. Почти половина отмечает, что уровень доходов является недостаточным для нормальной жизни. Кроме того, не устраивает украинцев и текущее состояние в системе здравоохранения, образования, ситуация с безопасностью и соблюдением прав. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования Европейской бизнес ассоциации - Барометр счастья в Украине, передает

“Интегральный показатель барометра (среднее значение по 9-ти факторам) составил — 2,47 баллов из 5-ти возможных по шкале Лайкерта, где 1 — очень плохо, а 5 — очень хорошо”, — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что большинство респондентов более-менее довольны своей текущей работой — 56%.

При этом, 34% респондентов согласны, что уровень их доходов является достаточным для нормальной жизни, а 44% считают уровень доходов слишком низким.

Кроме того, 48% опрошенных считают, что система здравоохранения является слабой, а 26% говорят, что они совершенно недовольны состоянием этой системы.

Относительно образования, то оценки аудитории распределились следующим образом: 41% считают систему образования слабой и еще 35% отметили, что довольны ею.

Безопасность: оценку “слабо” дали 46%, абсолютно недовольны — 34% опрошенных.

Верховенство права и соблюдение прав человека: слабо — 43%, абсолютно недовольны — 24%.

Справка

В исследовании приняли участие 683 респондента, исключительно представители интернет-аудитории. Им предлагали оценить по шкале от 1 до 5 значения таких параметров как: уровень доходов, текущая работа, система здравоохранения, система образования, социальная жизнь и досуг, безопасность, соблюдение прав, экология, общий опыт жизни в Украине.

При обработке данных аналитики учитывали следующие критерии: регион, возраст и вид профессиональной деятельности. 70% опрошенных — это жители Киева. 60% респондентов — это люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками, занимающими различные позиции — от руководителей до ассистентов — 42%.

Напомним, Украина заняла сто тридцать восьмое место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно отчету The World Happiness Report от ООН.

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