|Гомофобов нужно позорить на всю страну, — блогер
|04.04.2018 16:38
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С сайта Президента удалена петиция об отмене антидискриминационных поправок. Удалена за нарушение прав ЛГБТ. И это очень плохо.
Гомофобов надо чморить не тайком, а публично и с аргументами. Надо бесславить гомофобов на всю страну, чтобы всем было очевидно: гомофоб — хуже пидо*аса.
Надо было оставить петицию на сайте, дать ей собрать подписи, а потом по пунктам её разнести и каждому дремучему подписанту доступно объяснить, почему его требования противоречат законодательству, общественному благу и здравому смыслу.
Дикарей образовывать надо, иначе озвереют.
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