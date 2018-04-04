С сайта Президента удалена петиция об отмене антидискриминационных поправок. Удалена за нарушение прав ЛГБТ. И это очень плохо.

Гомофобов надо чморить не тайком, а публично и с аргументами. Надо бесславить гомофобов на всю страну, чтобы всем было очевидно: гомофоб — хуже пидо*аса.

Надо было оставить петицию на сайте, дать ей собрать подписи, а потом по пунктам её разнести и каждому дремучему подписанту доступно объяснить, почему его требования противоречат законодательству, общественному благу и здравому смыслу.

Дикарей образовывать надо, иначе озвереют.

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