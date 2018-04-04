Сергей Фурса

Коррупционная солидарность – она самая крепкая в Украине. Скованные одной цепью. Связанные одной целью. Ничто не держит их вместе лучше, чем общие интересы. И попытки бороться с коррупцией только лучше сплотили этих ребят. И чем больше борются, тем лучше они сплощаются.

И теперь будут кричать о коррупционном суверенитете. Вмешательстве во внутренние дела Украины. Это наша коррупция и руки прочь от нее. Где не кричат – значит там мало делают.

Если депутаты не ругают министра, значит это плохой министр.

Если депутаты на хотят уволить министра, значит он не мешает депутатам пилить свое направление.

Если депутаты мстят общественным активистам – значит их работа эффективна.

Если депутаты вставляют палки в колеса Наблюдательным советам государственных компаний, то значит так создают риски для коррупционной солидарности.

Если депутаты требуют отставки Нефедова, значит он не дает им и их друзьям пилить на тендерах. Все так просто, что даже обидно. Никаких скрытых мотивов в Украине нет в принципе.

В министерстве здравоохранения работа идет системная – и сразу восстают против министра. Что ж это такое, приехала иностранка и не дает им жить привычной жизнью. Уволить ее. Всем же известно, что украинская медицина – лучшая в мире, а украинское образование - лучшее в мире. Не то что в этих америках.

Нельзя дать мировой закулисе испортить нашу медицину. И главное нельзя убирать людей, которые годами управляли нашей медициной, ведь всем известно, что все это время тут рулили честные и бескорыстные люди. Настоящие патриоты.

И если Супрун позволяет себе поставить под угрозу украинскую скрепу, коррупционную солидарность, то не место ей в украинском правительстве. По мнению украинских депутатов.

И как хорошо, что Супрун – и о министра. И Парламент просто не может ее уволить. Потому что не смог ее назначить полноценным министром. Все-таки, иногда, беспомощность украинского парламента в принятии решений имеет свой плюс.