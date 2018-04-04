Адвокат Виктор Чевгуз заявил, что продолжит оказывать правовую помощь внефракционному нардепу Надежде Савченко, но "только в криминальных эпизодах и уголовных статьях". Чевгуз (второй слева) заявил, что решение о самоотводе согласовано с Савченко Фото: ЕРА "Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", – сказал он. По мнению Чевгуза, защищаться надо от того обвинения, которое выдвинуто, но не обвинять генпрокурора Юрия Луценко и президента Петра Порошенко, ведь "они не фигуранты дела".Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям".Савченко защищают три адвоката – Виктор Чевгуз, Дмитрий Бугай и Олег Соловей. 3 апреля Чевгуз заявил о самоотводе, отметив, что это решение согласовано с Савченко. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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