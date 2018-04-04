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Адвокат Савченко о причинах самоотвода: Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься
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04.04.2018 16:41
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Адвокат Виктор Чевгуз заявил, что продолжит оказывать правовую
помощь внефракционному нардепу Надежде Савченко, но "только в
криминальных эпизодах и уголовных статьях". Чевгуз (второй слева)
заявил, что решение о самоотводе согласовано с Савченко Фото:
ЕРА "Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему
рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне...
Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а
Надежда защищается политическими методами. Я в политику не
лезу", – сказал он. По мнению Чевгуза, защищаться надо от
того обвинения, которое выдвинуто, но не обвинять генпрокурора Юрия
Луценко и президента Петра Порошенко, ведь "они не фигуранты
дела".Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко,
но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям".Савченко
защищают три адвоката – Виктор Чевгуз, Дмитрий Бугай и Олег
Соловей. 3 апреля Чевгуз заявил о самоотводе, отметив, что это
решение согласовано с Савченко. 22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал,
что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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