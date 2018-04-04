Киевский апелляционный суд признал законным ДПТ Рыбальского полуострова

Киевский апелляционный суд решением от 3 апреля отменил постановление Окружного административного суда Киева об отмене детального плана территории (ДПТ) Рыбальского полуострова в пределах ул. Электриков и Набережно-Рыбальской дороги в Подольском районе столицы.

"Апелляционный суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований депутата Юрия Левченко и опроверг выводы суда первой инстанции о несоответствии детального плана Рыбальского полуострова действующему Генеральному плану-2020. Следовательно, полифункциональная застройка на месте бывшей промзоны является правомерной", - сообщает пресс-служба компании Riverside Development, выступающей девелопером проекта реновации промышленной зоны Рыбальского острова.

По данным Riverside Development, Киевский апелляционный суд удовлетворил все три апелляции на решение Окружного административного суда Киева, поданные Киевским горсоветом, компанией Riverside/SAGA Development и департаментом градостроительства и архитектуры КГГА.

Как сообщалось, депутат Киевсовета Ю.Левченко в суде потребовал отменить ДПТ, ссылаясь на его несоответствие нормам Генплана-2020 и принятие без общественных слушаний.

В то же время разработчик Генплана - КП "Институт Генерального плана города Киева" – отмечал: "На территории Рыбальского полуострова вероятно размещение жилой и общественной застройки".

Киевсовет принял ДПТ Рыбальского полуострова площадью 130 га решением № 96/1100 от 29 сентября 2016 года. Документ предусматривает увеличение в течение пяти лет площади кварталов многоквартирной застройки на полуострове до 44,4 га с существующей 5,3 га, уменьшение площади участков другого назначения с нынешних 71,62 га до 3,95 га. В такой же срок предполагается увеличение численности населения в пределах ДПТ до 20,9 тыс. чел. с существующих 1,3 тыс. чел.

Согласно документу, ДПТ также предусматривает строительство в пятилетний срок детсадов на 740 мест, учебных заведений на 2,85 тыс. учеников, увеличение количества мест в стационарах с 20 до 304, создание спортивных помещений площадью 1,5 тыс. кв. м, увеличение торговых площадей магазинов с 100 кв. м до 42,6 тыс. кв. м, создание заведений общепита на 868 мест и заведений бытового обслуживания.

По данным девелопера, строительство ЖК начато в начале марта 2017 года, запуск в эксплуатацию первых двух домов был запланирован на октябрь 2017 года, однако перенесен на первый квартал 2018 года.

Генеральным подрядчиком проекта выступает KDD Engineering, партнеры проекта – Perfect Group, ХК "Киевгорстрой" (Киев).

ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" создано в 2015 году, основным видом деятельности является организация строительства зданий.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 22 февраля 2018 года участниками ООО являлись корпорация "Тревор Бизнес С.А." (50%, Панама), "Рокбери Инвест Инк" (50%, Белиз).

Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн.