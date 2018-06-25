К сожалению, в Вооруженных силах так и не выработалась система антикризисных коммуникаций, что сказывается как на функционировании армии, так и на боевом духе солдат.

Об этом в интервью заявил комбриг 128-й отдельной горно-пехотной бригады, Герой Украины, полковник Сергей Собко, передает .

По его словам, если отладить эту систему то многих скандалов, подрывающих авторитет воюющей армии, можно было бы избежать.

"Вполне понимаю, что вынесение проблем на широкую общественность происходит именно тогда, когда решить ее законными способами по приемлемым процедурами невозможно. Это происходит тогда, если есть сопротивление командиров, когда проблему боятся выносить "наверх", когда не работает коммуникация из командованием, когда проблема замалчивается у "вышестоящих" штабах - где-то между бригадой и высшим командованием. Это происходит, когда над решением сути проблемы и изучением причины ее возникновения никто не работает, а вопрос перебрасывается сверху через все штабы вниз - на бригаду приказу "дать ответ в срок до ...". В случае же осознание того, что проблема все же существует или приобрела нежелательного резонанса, происходит "назначение виновного. Это все отнюдь не создает условий для предотвращения повторения подобной ситуации", - объясняет Собко.

По его словам, неэффективность процессов и страх озвучить проблему перед начальником - это эхо "совка".

"Это знак, что лишние, дублирующие друг друга звенья в эшелонах командования, штабах (укомплектованных личным составом, кстати, гораздо лучше, чем, собственно, войска), могут претендовать на оперативное реагирование на неудобные вопросы общественности. Их эффективность измеряется кипами бумаг, а не предложенным решениям относительно системного подхода к решению проблем и умением нести ответственность за них. Смысл иерархической военной структуры в том, чтобы каждый иерархический ступень управления улучшал обслуживания низшей ступени, сейчас же каждый из них обеспечивает положение высших звеньев управления", - резюмировал военный.

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