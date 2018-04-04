Сегодня во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался. По данному факту немедленно были уведомлены взаимодействующие органы, в отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.

Напомним, 2 апреля на железнодорожном вокзале в городе Сколе во Львовской области 32-летний мужчина попал под колеса пассажирского поезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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