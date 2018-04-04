Тарута: блокада Донбасса привела к росту тарифов и увеличению импорта из РФ

Блокада торговли с неподконтрольными территориями Донбасса, которую инициировали так называемые "патриоты", чтобы бороться с президентом Украины Петром Порошенко, привела к повышению цен на энергоносители и росту тарифов на коммунальные услуги, а также к росту импорта из России, заявил народный депутат, руководитель партии "Основа" Сергей Тарута.

"Ура-патриоты" инициировали блокаду, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Это была их борьба с Порошенко. И на сегодня цена этой блокады – повышение цен на энергоносители и тарифов на коммунальные услуги для только населения страны, ведь уголь Украина импортирует из России. Этому напрямую способствовала блокада, которая изначально была призвана блокировать "торговлю на крови", в том числе с Россией. То есть инициаторы блокады напрямую помогли России. И теперь за эти ошибки рассчитывается вся Украина", – рассказал С.Тарута в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что сейчас на предприятиях, которые остались на Донбассе, "продолжают хозяйничать боевики и структуры Сергея Курченко".

С.Тарута напомнил, что в 2014 году, когда его назначили главой Донецкой облгосадминистрации, конфликт на Донбассе был уже в самом разгаре, а здание администрации уже было захвачено. Но, тем не менее, украинским силам удалось отстоять город Мариуполь.

"Я принял для себя непростое решение быть губернатором Донецкой области, когда конфликт был уже в самом разгаре. Когда я вступил в должность, здание администрации уже было захвачено, и мой офис действительно был на колесах. За мной постоянно ездили две машины с вооруженными людьми, чтобы меня захватить. У губернатора не было никаких полномочий и влияния на действия силовиков. Уже после сдачи Донецка, я вместе с военными и патриотами приложил все усилия по обороне Мариуполя, и нам удалось отстоять город и остановить проект "Новороссия", – рассказал С.Тарута.

"Я не жалею о принятом решении, но я потерял очень многое с точки зрения активов, которые остались в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Я понимал, какие у меня будут материальные потери и риски для безопасности, но пошел на это ради блага Украины. Сейчас на предприятиях, которые остались на Донбассе, продолжают хозяйничать боевики и структуры Сергея Курченко", – подчеркнул С.Тарута.