Парламентская трибуна не лучшее место для полноценных пояснений, но демонстративно игнорировать публично озвученные обвинения — не лучшая стратегия.

Об этом на своей странице в Facebook написал Мустафа Найем, информирует svodka.net.

Не знаю, можно ли считать достижением овации главе Антикоррупционной прокуратуры в зале с самой большой концентрацией коррупции и коррупионеров. Чтобы сделать вывод, кто прав, нам нужно дождаться решения суда. В то же время, думаю, после сегодняшнего выступления в парламенте Назару Холодницкому неправильно было бы продолжать исполнять обязанности главы САП.

Это не травля. А здравый смысл и уважение к институции. Разумно охотно отстранится от должности хотя бы на время рассмотрения жалобы НАБУ в Квалифкомиссии. К сожалению, я не услышал конкретных ответов и пояснений от главы САП. Очевидно, парламентская трибуна не лучшее место для полноценных пояснений, но демонстративно игнорировать публично озвученные обвинения — не лучшая стратегия.

Я так и не услышал чутких и понятных ответов на вопросы:

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— встречался ли он в своем кабинете с фигурантами уголовных производств;

— давал ли он своим подчинениям указания относительно процессуального руководства в конкретных делах;

— предпринимали ли он какие-либо действия для вмешательства в работу судов;

— сообщал ли он кому-либо сведения досудебного расследования, в том числе относительно процессуальных мероприятий (обыски, допрос и т.д.);

Я не представляю, как после этих записей главы САП и НАБУ смогут сработаться. Тотальное и взаимное недоверие — их самый большой враг. Сейчас важно задаться вопросом — что дальше, а точнее, кто следующий.

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