Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что за ней ведется "постоянное наружное наблюдение". Вера Савченко: Был заведен механизм на тахометр. При соответствующей скорости сработало бы Фото: uacrisis.org "Я отдала свой автомобиль на спецтехосмотр, где было найдено специалистами соответствующими закладку, как они сказали, на взрывчатку. Я не могу это утверждать, но был заведен механизм на тахометр. При соответствующей скорости сработало бы. То есть это было рассчитано, вероятно, не на город, а где-то на трассу, где набирается какая-то высокая скорость", – заявила она.Вера Савченко отметила, что за ней ведется "постоянное наружное наблюдение".Она также подчеркнула, что дело в отношении ее сестры является "полностью политизированным".22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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