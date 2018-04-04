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Вера Савченко: Я отдала свой автомобиль на спецтехосмотр, специалисты нашли закладку на взрывчатку
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04.04.2018 16:49
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Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что
за ней ведется "постоянное наружное наблюдение". Вера Савченко: Был
заведен механизм на тахометр. При соответствующей скорости
сработало бы Фото: uacrisis.org "Я отдала свой автомобиль на
спецтехосмотр, где было найдено специалистами соответствующими
закладку, как они сказали, на взрывчатку. Я не могу это утверждать,
но был заведен механизм на тахометр. При соответствующей скорости
сработало бы. То есть это было рассчитано, вероятно, не на город, а
где-то на трассу, где набирается какая-то высокая скорость", –
заявила она.Вера Савченко отметила, что за ней ведется
"постоянное наружное наблюдение".Она также подчеркнула, что дело в
отношении ее сестры является "полностью политизированным".22 марта
Верховная Рада лишила Надежду Савченко неприкосновенности
и дала согласие на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В
этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко
отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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