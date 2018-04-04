При выборе продуктов к Пасхе на вино нужно обращать внимание, так как это алкоголь №1 по отравлению, и в нем может содержаться даже этиловый спирт.

Об этом рассказала знаток по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко, передает со ссылкой на .

"Особую опасность представляет этиловый спирт. Также могут применять дешевые красители, которые сделают "вино", - пояснила она.

Эксперт также рассказала о соотношении цена - качество.

"Например, 90 грн за бутылку - это может быть отечественное молодое вино. То есть невыдержанное. Любая выдержка в винодельческих материалах – и это уже от 100-150 грн, а импортируемое еще дороже - 200-300 гривен", - отметила Сидоренко.

Что касается так называемого порошкового вина, то знаток заявила, что цена не гарантирует качества.

"Порошковое вино может быть стоить и 200 гривен, ведь смысл подделки заключается в том, чтобы получить прибыль и реализовать его как дорогое. То есть оно может быть дорогим итальянским или испанским, наших производителей, но качественное, потому что качественный виноматериал никогда не будет дешевым - это однозначно", - подчеркнула Елена Сидоренко.

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