В прошлом году между расходов населения больше только увеличились расходы на текущие налоги на доходы, имущество. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

Так, в частности, по данным Госстатистики, в прошлом году больше только выросли расходы украинцев на текущие налоги на доходы и имущество — на 33,8%.

Расходы на приобретение товаров и услуг выросли на 26,6%, а взносы на социальное страхование — на 23,1%.

При этом, заработная плата в прошлом году выросла на 31,1%, прибыль и смешанный доход — на 14,7%, а доходы от собственности вообще уменьшились — на 2,3%.

В прошлом году настоящий имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, доход украинцев вырос на 6% .

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев недовольны уровнем своих доходов.

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