|Аваков: Я никогда не брал у Коломойского деньги, а он со мной их зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике
|04.04.2018 16:55
|
"В Нацполиции нет дел в против Коломойского, следовательно я позволяю себе с ним разговаривать"Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о своих отношениях с миллиардером Игорем Коломойским.
"Я регулярно с ним (Коломойским, - ред.) общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень смешные разговоры, если кто -нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, следовательно, наверное, никто не публикует (смеется)", - рассказал рассказал Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ".
"Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда - дорогого стоит, и я этого никогда не забуду", - добавляет глава МВД.
"А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойно разговаривать со мной. То, что происходило с долгами, дивидендами "Укрнафты", по такой же процедуре в отношении "ПриватБанка" - это дискуссии, которые у нас были постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои", - заявил Аваков.
Напомним, что "ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.
НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств Приватбанка в отдельно крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины ), в результате чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме более 100 млрд гривен. Дело касается незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами финучреждения.