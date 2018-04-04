"В Нацполиции нет дел в против Коломойского, следовательно я позволяю себе с ним разговаривать"

"Я регулярно с ним (Коломойским, - ред.) общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень смешные разговоры, если кто -нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, следовательно, наверное, никто не публикует (смеется)" , - рассказал рассказал Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .

"Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда - дорогого стоит, и я этого никогда не забуду" , - добавляет глава МВД.

"А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойно разговаривать со мной. То, что происходило с долгами, дивидендами "Укрнафты", по такой же процедуре в отношении "ПриватБанка" - это дискуссии, которые у нас были постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои" , - заявил Аваков.

Напомним, что " ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.