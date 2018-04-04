Пасхальные куличи освятили в Свято-Феодосиевском монастыре Украинской православной церкви Киевского патриархата. Куличи освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) Фото: fakty.ictv.ua "Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Воскресение Господне. От имени Центра защиты киевлян сегодня мы передаем шесть тысяч освященных куличей приходам УПЦ Киевского патриархата, которые распространят их между украинских семей. Искренне желаю всем добра, любви, семейного благополучия и мира", – отметил глава "Центра защиты киевлян" Виталий Нестор.Куличи освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ КП."Приближается величайший христианский праздник. Желаю, чтобы в Украину снова вернулся мир и пора больших преобразований к лучшей жизни", – отметил глава столичной "Батьківщини" Владимир Бондаренко.К участию в акции присоединились братия Свято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП, депутаты Киевсовета, общественные деятели, волонтеры Центра защиты киевлян и все неравнодушные.Как отмечается на официальном сайте организации, главная задача Центра защиты киевлян – помогать жителям столицы решать проблемы с коммунальными службами, государственными структурами, учреждениями образования и здравоохранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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