Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны принял постановление, дает возможность уже завтра рассмотреть президентский законопроект о национальной безопасности. Об этом сообщила в Facebook народный депутат, председатель постоянной парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, передает

"Комитет по нацбезопасности принял Постановление, которое позволяет уже завтра рассмотреть законопроект Президента Украины о национальной безопасности. Правку о правовом статусе СБУ и осуществления парламентского контроля над правоохранительными органами со специальными полномочиями под стенограмму будет вносить докладчик от имени Главы государства как субъекта законодательной инициативы во время заседания в четверг", - сообщила И.Фриз.

По ее словам, этот законопроект приближает Украину к вступлению в НАТО.

Как сообщал проект закона о национальной безопасности предусматривает реформу Службы безопасности Украины.

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