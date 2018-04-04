|Украина среди стран с наибольшим количеством новых дел в ЕСПЧ
|04.04.2018 17:03
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Больше дел только в России, Турции и РумынииУкраина оказалась между стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2017 году в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Фото: 112.ua
Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого "Европейская правда".
Первое место по количеству новых дел в прошлом году заняла Россия (370 по сравнению с 283 в 2016 году), далее следуют Турция (138), Румыния (110), Украина (109 по сравнению с 99 в 2016 году) и Греция (103).
Украина оказалась на третьем месте между стран с наибольшим количеством нерассмотренных дел на конец 2017 (1156 дел по сравнению с 1117 в 2016 году). Впереди только Россия (1689) и Турция (1446).
Также Украина попала в список стран с наибольшим количеством новых ведущих дел (выявление новых структурных и / или системных проблем) Россия (19), Турция (14), Украина (13 по сравнению с 5 в 2016 году), Румыния (11) и Литва (10).
Украина оказалась и в первой пятерке стран с наибольшим количеством повторных дел, ожидали рассмотрения на конец 2017 Россия (1473), Турция (1269), Украина (1020), Румыния (495) и Италия (335).
Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в незаконном аресте Анны Синьковой, которая в декабре 2010 года приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на огне "вечного огня" на могиле Неизвестного солдата в Киеве.