Больше дел только в России, Турции и Румынии

Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текстом которого "Европейская правда" .

Первое место по количеству новых дел в прошлом году заняла Россия (370 по сравнению с 283 в 2016 году), далее следуют Турция (138), Румыния (110), Украина (109 по сравнению с 99 в 2016 году) и Греция (103).

Украина оказалась на третьем месте между стран с наибольшим количеством нерассмотренных дел на конец 2017 (1156 дел по сравнению с 1117 в 2016 году). Впереди только Россия (1689) и Турция (1446).

Также Украина попала в список стран с наибольшим количеством новых ведущих дел (выявление новых структурных и / или системных проблем) Россия (19), Турция (14), Украина (13 по сравнению с 5 в 2016 году), Румыния (11) и Литва (10).

Украина оказалась и в первой пятерке стран с наибольшим количеством повторных дел, ожидали рассмотрения на конец 2017 Россия (1473), Турция (1269), Украина (1020), Румыния (495) и Италия (335).