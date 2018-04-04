Украина расторгла 44 из 451 соглашения с Россией. Такое заявление сделала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, сообщает РБК-Украина .

По ее словам, в силе до сих пор остаются более 400 соглашений с РФ.

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - заявила Гопко.

В то же время в МИД Украины подчеркнули, что согласно законодательству, только из силами принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения невозможно.

Как сообщал svodka.net ранее, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией , расчитаную до 2020 года.

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