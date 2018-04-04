Наши повседневные привычки могут раскрыть тайны характера. То, как вы красите губы, собираете волосы, водите машину и даже носите сумку, расскажет о вашей личности немало интересного.

Вот о последнем сегодня мы и поговорим, пишет со ссылкой на .

Если вы обратите внимание, все люди носят сумку по-разному. Кто-то просто на плече, кто-то за спиной, а кто-то и вовсе на голове. А как делаете это вы?

1. За спиной

C виду это очень дружелюбные люди. Они честны и прямолинейны. Любая несправедливость способна вывести их из себя, и тогда они не стесняются в словах и выражениях. Всегда отстаивают свою точку зрения. Любят себя, иногда эгоистичны. Свои потребности ставят на первое место и могут забывать о других. Не задумываются о последствиях своих действий, от этого иногда кажутся детьми. Искренне убеждены, что не доставляют неприятностей другим. В целом, это их отношение сглаживает углы и смягчает их агрессивность. Ведь никто не будет обижаться на ребенка, пусть даже самого несносного. По этой причине эти люди бесстрашны, и до поры до времени их поступки остаются безнаказанными.

2. Перед собой

Этот человек умеет держать себя в руках и скрывать черты своего характера. Но по определенным особенностям их можно распознать в толпе. У них совершенно не похожие на других глаза. Они излучают какой-то магнетизм, который даже пугает. Эти люди высоко ценят себя, и ничто не способно на повлиять на их самооценку. Плохое от них отскакивает, как, однако, и хорошее. На комплименты они реагируют никак или сухо. Им неинтересно ваше мнение, потому что они знают о себе все. Движения их скованы и сведены к минимуму, так как их основная задача – проникнуть к вам в душу через глаза. Будьте предельно осторожны с такими людьми. Они часто носят темные очки, стараясь скрыть свою натуру. Если не хотите услышать о себе голую правду, не спрашивайте у них мнения. Они никогда не льстят, а говорят только то, что думают.

3. На плече

В целом, это положительные люди из разряда “как все”. Они доброжелательны, но могут впадать в апатию. Больше только на свете не любят, когда ими командуют. Они очень интеллектуально развиты, но при этом поразительно наивны. Умеют говорить часами и при этом сами являются отличными слушателями. Ведут активный образ жизни, но никуда не торопятся. Парадокс? Да! Но в этом человеке сочетаются противоположные качества, которые поражают их самих.

4. Через плечо

Вы никогда не увидите хотя бы одного из этих людей на посту президента. Но зато между них много творческих людей. Они не амбициозны. Деньги и власть не привлекают их внимание. Если у них есть деньги, значит, они либо унаследованы, либо появились в браке. Нет, он не ненавидят материальные блага. Просто философски к ним относятся и прекрасно осознают их временный характер. Их позиция такова, что они не хотят быть миллиардерами, они желают жить, КАК миллиардеры. А разница есть!

5. На животе

Эти люди верны своему непостоянству. Их характер меняется со скоростью света. Они могут с легкостью решиться на переезд, смену работы, места жительства. Они не могут усидеть на месте. Вокруг них всегда кипит жизнь. Они способны вести дискуссию, но совершенно не умеют слушать. Они нетерпеливы к тем, кто, по их мнению, консервативен и имеет другие взгляды на жизнь. Вы никогда не убедите их в чем-то, что им не нравится или не подходит. Быстро соображают и даже получают какое-то удовольствие от того, что их собеседники оказались более медленными.

6. На голове

Это люди, которые постоянно витают в облаках. С самого детства учителя замечают, что они словно не здесь. Они живут в своем собственном мире пони, единорогов, бабочек и радуги. Они всегда думают о завтрашнем дне. Нужно быть готовыми ко всему, взаимодействуя с такими людьми. В целом, они добры и спокойны, но немного инфантильны.

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