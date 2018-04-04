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Винник сообщил, что группа нардепов обжаловала закон о реинтеграции Донбасса в Конституционном Суде
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04.04.2018 17:06
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Группа народных депутатов, между которых парламентарий от
Оппозиционного блока Василий Нимченко, обжаловали в Конституционном
Суде принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил
нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник. Винник: В
Конституционный Суд поступило представление о признании
неконституционным закона о деокупации Донбасса Фото: ЕРА "Сегодня
комитету стало известно, что в Конституционный Суд поступило
конституционное представление о признании неконституционным закона
о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко (нардеп от
Оппозиционного блока Василий Нимченко. –) и компания,
"Украинский выбор" и далее по тексту", – отметил
Винник.Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18
января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все
фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии
"Відродження".Нардеп от БПП Иван Винник сообщил, что из текста
этого закона исключили упоминание Крыма, чтобы избежать
обжалования документа.Президент Украины Петр
Порошенко подписал закон 20 февраля и
поручил подготовить кандидатуру командующего
Объединенными силами в зоне антитеррористической
операции. 24 февраля закон вступил в силу.Согласно
закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в
Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же
назначает командующего Объединенными силами, которые будут
привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии
РФ на Донбассе.
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