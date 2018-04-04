Группа народных депутатов, между которых парламентарий от Оппозиционного блока Василий Нимченко, обжаловали в Конституционном Суде принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник. Винник: В Конституционный Суд поступило представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса Фото: ЕРА "Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный Суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко (нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко. –) и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", – отметил Винник.Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии "Відродження".Нардеп от БПП Иван Винник сообщил, что из текста этого закона исключили упоминание Крыма, чтобы избежать обжалования документа.Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами в зоне антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в силу.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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