В Минюсте отрицают политическую подоплеку иска о взыскании с подконтрольного Роснефти "Линика" 705 млн грн

Иск Министерства юстиции Украины о взыскании с подконтрольного Роснефти ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) 705 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс" не имеет политической подоплеки, утверждает заместитель директора департамента по делам судебной работы и банкротства Минюста Игорь Багно.

"Этот вопрос абсолютно неполитический, никакой политической подоплеки у этого дела нет. Оно объективно и базируется на существенных правовых основаниях. Отвечать за свои долги, в том числе и перед государством, всегда необходимо. Так что мы настроены доказать свою позицию и идти до конца", - сказал И.Багно на брифинге в Харькове в среду.

Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, также участвовавший в брифинге, подчеркнул, что это не единственный иск Минюста о взыскании средств в качестве регресса по проигранным в ЕСПЧ искам. Так, Хозсуд Киева рассматривает иск о взыскании с ПАО "Киевэнерго" 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Золотой Мандарин Ойл", а Хозсуд Киевской области - иск о взыскании с ГНА 176 млн.грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску ирландской компании East/West alliance limited с представительством в Украине.

С.Шкляр отметил сложность дела о взыскании средств с "Линика".

"Дело очень сложное, следовательно мы часто ходатайствовали, чтобы она рассматривалась коллегией (тройкой) судей, эти ходатайства, к сожалению, не были удовлетворены", - сказал С.Шкляр.

По его словам, к подготовке правовой позиции Минюста привлекались эксперты в отрасли права Михаил Буроменский (в 2009-2012 гг. работал судьей ad hoc ЕСПЧ, в мае 2012 г. стал членом Конституционной ассамблеи Украины) и Светлана Фурса (член научно-консультативного совета Верховного Суда Украины; член научно-методического совета Департамента нотариата Минюста, член научно-методического совета Высшего хозяйственного суда Украины). Их выводы приобщены к материалам дела.

И.Багно отметил, что суд также отказывал в удовлетворении ходатайств Минюста о мерах обеспечения иска (от ареста имущества и счетов до запрета на отчуждение имущества).

"Мы обжалуем в апелляционном и кассационном порядке отказы по мерам обеспечения иска", - сказал И.Багно.

Как сообщалось, ранее в среду хозяйственный суд Луганской области начал слушание по сути иска. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

Ранее, в январе и марте 2018 года Хозсуд Луганской области отказал Минюсту в обеспечительных мерах по этому иску: истец просил арестовать недвижимое имущество и запретить операции по его отчуждению.

Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр в январе пояснял, что иск возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата EUR27 млн из государственного бюджета, что с учетом процентов составляет 705 млн грн.

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию "Агрокомплекс" пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить "Агрокомплексу" EUR27 млн справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что "Агрокомплекс" проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004 гг., инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.