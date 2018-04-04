"Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть"

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут обратно. Вы хотите, уважаемые коллеги?" , - рассказал Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" о содержании переговоров "Народного фронта" с потенциальными союзниками.

Напомним, что неделю назад правительство приняло решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал.

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня и создание Антикоррупционного суда - это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако, согласно действующей методике определения цены на газ по импортному паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить - с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.