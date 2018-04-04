|Аваков: МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%
|04.04.2018 17:11
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"Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть"Международный валютный фонд хочет, чтобы власть Украины повысила цены на газ для населения на 35%, заявил министр внутренних дел и один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков.
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"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут обратно. Вы хотите, уважаемые коллеги?", - рассказал Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" о содержании переговоров "Народного фронта" с потенциальными союзниками.
Напомним, что неделю назад правительство приняло решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал.
Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня и создание Антикоррупционного суда - это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако, согласно действующей методике определения цены на газ по импортному паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить - с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.
Украинская власть на такой шаг пойти не готова, и по неофициальным данным, Кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам примерно на 16%.