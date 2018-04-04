Авторы популярного издания Business Insider составили рейтинг 50-ти самых продаваемых музыкантов всех времен. Полный список включил 50 исполнителей и коллективов. Лидером была признана группа The Beatles.

Эксперты составляли рейтинг на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

В первую тройку также вошли исполнители Гарт Брукс и Элвис Пресли. А следом за ними расположились Led Zeppelin, Eagles, Билли Джоэл, Майкл Джексон и Элтон Джон.

Замкнули первую десятку рейтинга рок-коллективы Pink Floyd и AC/DC.

Также в рейтинг были включены Барбра Стрейзанд, The Rolling Stones, Aerosmith, Мадонна, Metallica, Уитни Хьюстон, U2, Селин Дион, Эминем и другие.

Как сообщал svodka.net ранее, американская стриминговая платформа Netflix обнародовала рейтинг десяти фильмов ужасов, которые, по мнению его аудитории, являются слишком страшными.

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