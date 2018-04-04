Внефракционный нардеп Надежда Савченко пьет бутилированную воду и курит сигареты, сказала ее сестра Вера Савченко. Савченко объявила голодовку в день ареста – 23 марта Фото: EPA "Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, – ей уже дали воду бутилированную, до того она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: ношпу и капли для носа", – сказала она.Вера Савченко добавила, что у депутата есть только вода и "маленькая радость" – сигареты.Сестра депутата отметила, что видела ее 3 апреля. При встрече передала средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".По словам Веры Севченко, Надежда не собирается прекращать голодовку.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая, без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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