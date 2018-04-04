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Савченко продолжает голодовку, похудела на десять килограмм - сестра
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04.04.2018 17:14
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко пьет бутилированную воду и
курит сигареты, сказала ее сестра Вера Савченко. Савченко объявила
голодовку в день ареста – 23 марта Фото: EPA "Она голодает 12
дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10
кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, – ей уже дали
воду бутилированную, до того она пила из-под крана. Я передала ей
лекарства: ношпу и капли для носа", – сказала она.Вера
Савченко добавила, что у депутата есть только вода и "маленькая
радость" – сигареты.Сестра депутата отметила, что видела ее 3
апреля. При встрече передала средства личной гигиены, книги,
кодексы и Конституцию, потому что Савченко "начала делать свои
замечания и свои наработки".По словам Веры Севченко, Надежда не
собирается прекращать голодовку.22 марта Верховная Рада лишила
Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание
и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая, без права залога. В этот же день она объявила
голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что
у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают
в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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