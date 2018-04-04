. После принятия пенсионной реформы право выхода на пенсию на льготных условиях (за выслугу лет) с определенными изменениями сохранено для некоторых категорий работников, в том числе врачей и среднего медицинского персонала, передает со ссылкой на “Вестник” ГФС.

В частности отмечается, что лица, у которых на 11 октября 2017 год есть 26 лет 6 месяцев специального стажа с датой рождения до 30 июня 66 года, будут выходить на пенсию за выслугу лет при достижении 50-летнего возраста. Родившиеся в период с 1 июля 66 года до 31 декабря 66 года, право на такую ​​пенсию будут иметь в 50 лет 6 месяцев, а с 1 января 67 года до 30 июня 67 года - при достижении 51-летнего возраста и так далее. Лица, рожденные после 1 января 71 года, будут иметь право на пенсию за выслугу лет при достижении возраста 55 лет.

Независимо от возраста медработники будут выходить на пенсию за выслугу лет при условии, если по состоянию на 1 апреля 2015 года у них было 25 лет спецстажа или на 31 декабря 2015 года - 25 лет 6 месяцев.

При этом пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию (ст. 114 Закона о пенсионном страховании).

Размеры пенсии за выслугу лет и по возрасту на льготных условиях исчисляются по нормам Закона о пенсионном страховании и зависят от страхового стажа лица и его заработка, с которого уплачен единый взнос.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться по крайней мере 10 лет.

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