В наблюдательный совет Укрсоцбанка введен Галиев, в наблюдательный совет Альфа-Банка (Украина) - Мазепа

Независимым членом наблюдательного совета Укрсоцбанка (Киев) назначен Эрнест Галиев вместо Лоренцо Джанотти.

Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняли акционеры банка на общем собрании 2 апреля.

Э.Галиев является членом наблюдательного совета Альфа-Банка (Киев).

Как говорится в сообщении Альфа-Банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, его акционеры на общем собрании 3 апреля назначили членом наблюдательного совета Игоря Мазепу.

И.Мазепа является членом наблюдательного совета Укрсоцбанка, занимает должность генерального директора инвесткомпании "Конкорд Капитал".

Как ранее сообщалось, Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

Альфа-банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Другими владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Альфа-Банк занимал 8-е место (58,009 млрд грн), а Укрсоцбанк –7-е место (58,302 млрд грн) между 84 действовавших финучреждений.