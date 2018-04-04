Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, пишет издание Зеркало Недели.

«Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деоккупации Донбасса. Угадаете авторов?.. Нимченко (депутат от «Оппозиционного блока», — ред.) и компания, «Украинский выбор» и далее по тексту», — сказал Винник на заседании комитета.

Он также предостерег коллег от того, чтобы дать возможность обжаловать в будущем закон о национальной безопасности после принятия его Верховной Радой.

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