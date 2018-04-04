|Команде арестованного судна "Норд" грозит административная ответственность
|04.04.2018 17:19
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Члены команды на момент задержания судна имели при себе паспорта с пропиской в Крыму российского образца, которые не признаются действительными в УкраинеПомощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Фото: dpsu.gov.ua
Он уточнил, что дальнейшее развитие событий "будет зависеть от решения суда", передает "Радио Свобода".
Как пишет издание, члены команды на момент задержания судна имели при себе паспорта с пропиской в Крыму российского образца, которые не признаются действительными в Украине.
"Гражданам Украины, которые прибывают к нам без документов, после установления личности, мы предоставляем возможность беспрепятственного въезда. Если у них (у команды судна "Норд" - ред.) действительно нет документов (украинского образца - ред.), но подозреваю, что такие документы у них есть по месту жительства, когда будет решение суда, примут решение об их дальнейшей судьбе", - уточнил Слободян.
Как стало известно 4 апреля, капитана судна "Норд" задержали и везут в суд Херсона.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".