Члены команды на момент задержания судна имели при себе паспорта с пропиской в ​​Крыму российского образца, которые не признаются действительными в Украине

Он уточнил, что дальнейшее развитие событий "будет зависеть от решения суда", передает "Радио Свобода" .

Как пишет издание, члены команды на момент задержания судна имели при себе паспорта с пропиской в ​​Крыму российского образца, которые не признаются действительными в Украине.

"Гражданам Украины, которые прибывают к нам без документов, после установления личности, мы предоставляем возможность беспрепятственного въезда. Если у них (у команды судна "Норд" - ред.) действительно нет документов (украинского образца - ред.), но подозреваю, что такие документы у них есть по месту жительства, когда будет решение суда, примут решение об их дальнейшей судьбе" , - уточнил Слободян.

Как стало известно 4 апреля, капитана судна "Норд" задержали и везут в суд Херсона.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".