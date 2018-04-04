Дональд Трамп уверен, что мог бы иметь хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, передает со ссылкой на .

"Уживаться с Россией - это хорошо...Я думаю, что у меня могли бы быть хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и это было бы здорово. Однако существует также большая вероятность, что этого не произойдет. Кто знает?", - отметил Трамп.

Он также добавил, что никто из мировых лидеров не занимает более жесткую позицию в отношении России. В актив себе он записал увеличение расходов на оборону и производства энергии.

"Мы теперь энергонезависимы. Мы экспортеры энергии. Это не позитивно для России…Мы будем иметь армию сильнее, чем когда-либо раньше. Для России это не очень хорошо", - добавил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что выделят странам Балтии 170 млн долларов в качестве военной помощи. Кроме того, более 5 тысяч военнослужащих присоединятся к международным учениям Saber Strike в Балтийском регионе.

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