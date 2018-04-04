Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook, передает

"Во время заседания гуманитарной группы в Минске и на ТКГ украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала И.Геращенко.

По ее словам, ключевыми на сегодняшнем заседании в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников.

"Конечно, мы поднимали вопрос и освобождения пленников, которые в тюрьмах РФ, и с оккупированных территорий. Здесь мы готовы к самому широкому здорового компромиссу, за исключением неприемлемых позиций, как, например, освобождение беркутовцев", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал 4 апреля в Минске на заседание собрались рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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