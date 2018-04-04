"Апгрейд". Вышел трейлер фильма с Маршаллом-Грином. Видео
04.04.2018 17:22
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликован трейлер фильма
"Апгрейд", действие которого происходит в недалеком будущем.
Главный герой Грей не принимает все новшества технологического
прогресса, но ради мести готов вживить в свое тело микрочип. Роли
исполнили Логан Маршалл-Грин, Бетти Гэбриел, Харрисон Джилбертсон,
Бенедикт Харди. Премьера ленты запланирована на 1 июня 2018 года.
| Герой решится на опыт ради мести Скриншот: Movieclips
Trailers / YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube