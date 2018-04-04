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"Апгрейд". Вышел трейлер фильма с Маршаллом-Грином. Видео
04.04.2018 17:22
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликован трейлер фильма "Апгрейд", действие которого происходит в недалеком будущем. Главный герой Грей не принимает все новшества технологического прогресса, но ради мести готов вживить в свое тело микрочип. Роли исполнили Логан Маршалл-Грин, Бетти Гэбриел, Харрисон Джилбертсон, Бенедикт Харди. Премьера ленты запланирована на 1 июня 2018 года.   | Герой решится на опыт ради мести Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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