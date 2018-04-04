Власти Великобритании отказываются вести совместное с Россией расследование дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщается в официальном заявлении Лондона по результатам заседания Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), которое в сжатые сроки было созвано по инициативе России.

«Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование теракта в Солсбери, потому что Великобритания — при поддержке многих других стран — оценила, что очень вероятно, что российское государство несет ответственность за это набег, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. В Конвенции о химическом оружии нет требования о том, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Это было бы извращением», — говорится в заявлении.

В Британии считают подозрительным столь ярое желание России вмешаться в расследование дела Скрипалей. «Представляется очевидным, что Россия никогда не согласится с легитимностью какого-либо расследования применения химического оружия, если она не найдет ответа, который нравится России. Иначе почему бы России не подождать неделю или две, пока ОЗХО не завершит оказание технической помощи Соединенному Королевству и не подготовит свой доклад, прежде чем созывать это совещание?», — отмечается в тексте заявления.

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При этом обращается внимание на то, что с российской стороны не предоставили ни одного ответа на запросы Великобритании.

«Россия не ответила ни на один из этих вопросов, и вместо этого породила более 24 противоречивых и изменяющихся встречных нарративов. Они предположили, что Швеция или США могли осуществить атаку, или, по словам министра иностранных дел Лаврова 2 апреля, Великобритания напала на собственный народ, чтобы “отвлечься от Brexit”. Это бесстыдные, нелепые заявления», — говорится в сообщении.

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