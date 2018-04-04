Строительные леса: виды и возможность их аренды у компании "ПИОНЕР"

Несмотря на появление специальных машин и механизмов удобные и экономически выгодные конструкции по-прежнему пользуются спросом и активно используются. На строительных лесах размещаются не только рабочие, но и оборудование, а также различные материалы.

Виды вспомогательных конструкций

Строительные леса имеют определенную классификацию, с учетом которой бывают рамными, модульными и клиново-хомутовыми.

Рамные конструкции пользуются повышенным спросом, который обусловлен простотой их установки и последующей разборки. Такие леса являются легкими и одновременно довольно прочными. Максимальная высота конструкции в смонтированном виде достигает 100 м. Учитывая эту особенность, рамные леса часто применяются во время строительства многоэтажных домов, а также на этапе проведения монтажных работ.

Модульные типы подходят для эксплуатации при отделке объектов, имеющих сложную архитектуру. Их монтаж осуществляется с применением трех основных элементов: стоек, диагоналей и опорных балок, имеющих различные габариты. Характерная особенность подобных конструкций – особый вид соединения, представленный в виде дискового фланца и клина, имеющего фиксированный чертог.

Клиново-хомутовые леса отличаются повышенной прочностью, являются безопасными, универсальными и надежными. Чаще только их используют во время проведения реставрационных работ, когда нужно обойти различные выпуклости на стенах, а также провести монтажные работы на высоте под любым углом.

Выгодная аренда

При необходимости можно снимать строительные леса в pioner.ua/catalog/scaffolding/rent-of-frame-scaffolding/. Такой подход является удобным и экономически выгодным, исключающим большие затраты на приобретение конструкций, предназначенных для временного использования. Чтобы подобрать подходящий тип строительных лесов, можно обратиться за помощью к специалистам компании «ПИОНЕР».

Предприятие предоставляет в аренду удобные конструкции, а также занимается их доставкой и монтажом на объекте заказчика. Все леса имеют сертификаты качества, соответствуют действующим стандартам безопасности. Детальную информацию об условиях аренды можно узнать на сайте pioner.ua или обратиться за консультациями по телефону.