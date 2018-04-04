|Доллар и евро в обменниках за день подешевели
|04.04.2018 17:30
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По состоянию на 4 апреля доллар в обменниках стоит 26,3 грн/доллар, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий день, а евро со вчерашнего дня подешевел на 11 копеек до 32,5 грн/евро, передает со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар потерял в цене 9 копеек, евро - 11, а фунт стерлингов - 9 копеек.
Напомним, на 4 апреля официальный курс гривны установлен на уровне 26,32 грн/долл.
Ранее сообщалось, что никаких экономически обоснованных причин для укрепления гривны нет. Текущее удешевление доллара объясняется спекуляциями с ценными бумагами. Существует риск того, что гривна начнет падать уже в конце мая, а осенью за доллар украинцам придется отдавать 30-34 грн.