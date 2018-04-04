На этой неделе ряд довольно известных ресурсов опубликовали информацию о том, что «Львовская табачная фабрика» (ЛТФ) с сентября 2017 г. по январь 2018 г. не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог. Эта информация была обнародована на основании ответа ГФС на депутатский требование №114/7-821/1 от 02.03.18 г.

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Но, как пояснили в пресс-службе «Винниковской табачной фабрики», ЛТФ и не могла получать акцизные марки.

Дело в том, что больше года тому назад юридическое лицо ООО «Львовская табачная фабрика» прекратило существование. Производителю вернули его историчское название – «Винниковская табачная фабрика» (ВТФ), было образовано новое юрлицо, которое уплачивало акцизный налог и, в установленном порядке, получало акцизные марки.

В связи с этим пресс-служба «Винниковской табачной фабрики» заявила следующее: «мы ознакомились с некоторыми материалами о том, что ЛТФ в 2017 г. не получила ни одной акцизной марки. Подобные нагло лживые материалы мы расцениваем, как методы грязной конкуренции со стороны транснациональных корпораций JTI, В.А.Т. и монополиста на рынке дистрибуции сигарет – компании «Тедис». Они всеми правдами и неправдами уже четвертый год пытаются «протянуть» через парламент введение минимальных цен на сигареты. По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в этом году связка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019 г. – более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен на табачные изделия в целом, возможности получения указанными субъектами сверхприбыли и ростом контрабанды сигарет в Украину.

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«Винниковская табачная фабрика» последовательно выступает против введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного сговора больших корпораций и наибольшего дистрибутора».

Кроме того, пресс-службой ВТФ были предоставлены материалы, подтверждающие уплату в 2017 г. акцизного налога – почти 1,3 млрд. грн и более 360,5 млн. грн за первый квартал 2018 г.

Кстати, «Винниковская табачная фабрика» сейчас стала ведущим налогоплательщиком в регионе. Прозрачной всей ее деятельности подтверждается благодарностью Главного управления ГФС в Львовской области за подписью начальника управления Игоря Кондро — «за высокий уровень налоговой культуры, добросовестное выполнение налоговых обязательств».

Как подчеркнули в пресс-службе ВТФ, это открытая информация и она хорошо известна конкурентам. Но упомянутый депутатский требование был нарочно оформлен таким образом, что касался приобретения акцизных марок уже закрытым юридическим лицом и именно за тот период, когда это лицо уже прекратило деятельность.

Это могло быть сделано только целью очернить единственного в Украине национального производителя табачных изделий, т.е. проявлением нечистоплотной конкуренции.

Источник: www.dsnews.ua

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