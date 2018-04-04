|
Львовский производитель сигарет заявил об информационной атаке со стороны транснациональных корпораций
|
04.04.2018 17:30
|
В апреле в СМИ опубликовали информацию о том, что Львовская
табачная фабрика с сентября 2017 года по январь 2018-го не купила
ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила
акцизный налог, но на самом деле предприятие просто переименовали и
марки были закуплены уже для новой компании, заявили в
пресс-службе. В прошлом году фабрика заплатила почти 1,3 млрд грн
акцизного налога, утверждает издание Фото: dengi.ua На этой неделе
ряд СМИ на основании ответа Госфискальной службы на депутатский
требование опубликовали информацию о том, что Львовская табачная
фабрика (ЛТФ) с сентября 2017 года по январь 2018-го не купила ни
одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный
налог.Как пояснили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики,
ЛТФ не могла получать акцизные марки, потому что больше года назад
юридическое лицо ООО "Львовская табачная фабрика" прекратило
существование и производитель сигарет вернул историческое
название – Винниковская табачная фабрика. Поэтому акцизные
марки получало уже новое юридическое лицо, и акцизный налог платило
оно же.“Мы ознакомились с некоторыми материалами о том, что ЛТФ в
2017 году не получила ни одной акцизной марки. Подобные нагло
лживые материалы мы расцениваем, как методы грязной конкуренции со
стороны транснациональных корпораций Philip Morris, JTI, В.А.Т. и
монополиста на рынке дистрибуции сигарет – компании "Тедис".
Они всеми правдами и неправдами уже четвертый год пытаются
“протянуть“ через парламент введение минимальных цен на сигареты.
По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в
этом году связка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019
году – более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен
на табачные изделия в целом, возможности получения указанными
субъектами сверхприбыли и ростом контрабанды сигарет в Украину.
Винниковская табачная фабрика последовательно выступает против
введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции
на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного
сговора больших корпораций и наибольшего дистрибьютора“, –
цитирует издание заявление пресс-службы предприятия."Деньги.ua"
отмечают, что компания предоставила редакции материалы,
подтверждающие уплату в прошлом году почти 1,3 млрд грн, а в первом
квартале 2018 года – более 360,5 млн грн акцизного
налога.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира