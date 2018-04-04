В апреле в СМИ опубликовали информацию о том, что Львовская табачная фабрика с сентября 2017 года по январь 2018-го не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог, но на самом деле предприятие просто переименовали и марки были закуплены уже для новой компании, заявили в пресс-службе. В прошлом году фабрика заплатила почти 1,3 млрд грн акцизного налога, утверждает издание Фото: dengi.ua На этой неделе ряд СМИ на основании ответа Госфискальной службы на депутатский требование опубликовали информацию о том, что Львовская табачная фабрика (ЛТФ) с сентября 2017 года по январь 2018-го не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог.Как пояснили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики, ЛТФ не могла получать акцизные марки, потому что больше года назад юридическое лицо ООО "Львовская табачная фабрика" прекратило существование и производитель сигарет вернул историческое название – Винниковская табачная фабрика. Поэтому акцизные марки получало уже новое юридическое лицо, и акцизный налог платило оно же.“Мы ознакомились с некоторыми материалами о том, что ЛТФ в 2017 году не получила ни одной акцизной марки. Подобные нагло лживые материалы мы расцениваем, как методы грязной конкуренции со стороны транснациональных корпораций Philip Morris, JTI, В.А.Т. и монополиста на рынке дистрибуции сигарет – компании "Тедис". Они всеми правдами и неправдами уже четвертый год пытаются “протянуть“ через парламент введение минимальных цен на сигареты. По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в этом году связка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019 году – более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен на табачные изделия в целом, возможности получения указанными субъектами сверхприбыли и ростом контрабанды сигарет в Украину. Винниковская табачная фабрика последовательно выступает против введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного сговора больших корпораций и наибольшего дистрибьютора“, – цитирует издание заявление пресс-службы предприятия."Деньги.ua" отмечают, что компания предоставила редакции материалы, подтверждающие уплату в прошлом году почти 1,3 млрд грн, а в первом квартале 2018 года – более 360,5 млн грн акцизного налога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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