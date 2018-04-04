Знаменитый российский знаток и руководитель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым. Он также отметил, что не собирается нарушать территориальную целостность Украины и выступать на оккупированном полуострове. Об этом пишет Крым.Реалии .

"Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. С начала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - расшатывать устои цивилизации", - сказал музыкант.

Он также косвенно призвал политиков позаботиться о своем народе и найти способ донести до него музыку.

"Мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей", - отметил Гребенщиков.

Как сообщал svodka.net, популярный российский актер и режиссер Константин Райкин попал в раздел "Чистилище" базы сайта "Миротворец".

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