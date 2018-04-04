Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Больше только участников зарегистрировались в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях.

Больше только желающих сдавать украинский язык и литературу — 332,8 тыс. человек. Историю Украины будут сдавать 168,6 тыс. выпускников. Математику — 111, 7 тыс. будущих абитуриентов. Английский язык — 89,2 тыс. человек. Биологию — 82,1 тыс.

На днях закончился срок внесения изменений в регистрационные анкеты. Впрочем с 3 по 21 мая для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут зарегистрироваться: участники антитеррористической операции, школьники с неподконтрольных территорий.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 22 мая с теста по математике. Продлится до 13 июня.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира