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Как правильно выбрать и где купить автокресло для ребенка?
04.04.2018 17:35
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Как правильно выбрать и где купить автокресло для ребенка?

Согласно статистическим данным, во время возникновения аварийной ситуации на дороге детское автомобильное кресло в 90% случаев обеспечивает безопасность ребенка и позволяет предотвратить серьезные повреждения неокрепшего организма, несовместимые с жизнью. Именно следовательно долгом ответственных родителей, которые используют машину в качестве средства передвижения для малыша, является выбор и покупка подобного аксессуара.
Как правильно выбрать и где купить автокресло для ребенка?

Какие нюансы необходимо учитывать при выборе?

Чтобы приобрести качественную продукцию, необходимо учесть ряд важных требований. Автомобильное кресло обязательно должно соответствовать весу ребенка, а также подходить ему по возрастным параметрам. Особого внимания заслуживает прокладка у замка-пряжки, которая соединяет ремни в районе промежности малыша. Она должна быть упругой и широкой, что позволит предотвратить возникновение травм в момент возможного удара.

Качественное автокресло для ребенка имеет усиленную защиту головы и плеч, а также спинку с регулируемым углом наклона. В подобных изделиях не предусмотрено ее горизонтальное расположение, так как в хороших моделях ребенок может с комфортом спать сидя.

Желательно выбирать изделия, не имеющие подлокотников. Их отсутствие позволит избежать неправильной установки ремня безопасности.

Где купить удобное и надежное детское автокресло?

Широкий ассортимент автокресел для детей производства известных торговых марок представлен в интернет-магазине "АЛЛО". В его каталоге можно выбрать модели, предназначенные для малышей разного возраста. Покупатели имеют возможность приобрести следующие их виды:

  • нулевая группа;
  • группа 0+;
  • категория 1, 2 и 3.

 

Конструкции из нулевой группы внешне напоминают люльки, в которых младенец находится в полулежащем положении. Модели 0+ имеют ремни фиксации, подходят для детей, вес которых не превышает 13 кг.

Автокресла из первой категории используются для малышей от 1 до 4 лет (допустимый вес до 18 кг). В изделиях второй категории фиксация юного пассажира осуществляется с помощью штатных автомобильных ремней. Они подходят для малышей от 3 до 7 лет.

Как правильно выбрать и где купить автокресло для ребенка?

Автокресла из третьей группы являются бустерами без спинки, которые обеспечивают поднятие ребенка до необходимой высоты, чтобы при торможении основная нагрузка приходилась на грудную клетку, а не на шею.

Большинство моделей автомобильных кресел для детей продаются в интернет-магазине allo.ua в рассрочку. После оформления заказа товар может быть доставлен в любой город Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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