В Измаильском районе Одесской области в результате ДТП пострадал семилетний мальчик. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Авария произошла накануне. Мальчик ехал на велосипеде. Не убедившись в безопасности своих действий, он начал выполнять разворот. Тогда на него совершил наезд автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом, которым управлял 39-летний житель этого же села, - он ехал в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, опрошены участники и свидетели происшествия", - рассказывает начальник следственного отдела Измаильского отдела полиции - подполковник полиции Наталья Старцева.

За совершение данного уголовного преступления законом предусмотрена ответственность в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ночью автомобиль Аlfa Romeo столкнулся с такси Geely, в результате чего оба водителя и пассажир Аlfa Romeo погибли на месте, а 31-летнюю женщину и 14-летнего мальчика госпитализировали.

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