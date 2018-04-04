Не так давно я писал о том, что Сербия, страна стремящаяся, вроде как, в ЕС и НАТО, получила от российских братушек партию из шести МиГ-29СД (сербский доработанный), которые сами же и дорабатывают который месяц к ряду на аэродроме Батайница. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды.

И вот, не успели полученным МиГ’ам докрутить все гайки как министр обороны Сербии Александр Вулин просит у Москвы ещё немного МиГ-29. Причем просит “за даром” то есть – безвозмездно.

На мой взгляд, Сербия, которая ещё несколько лет назад демонстрировала мало-мальски, но все же зарождающееся прозападное мышление, решила не менять своей генетической предрасположенности вассала двуглавого орла. Получения же вооружений от РФ в формате “безвозмездно” можно считать оплатой этой лояльности.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Но, вот ведь интересно, сербы могли получить от России в качестве расчета за свою услужливость живые деньги, в виде кредитов или инвестиций, а получают оружие. К чему бы это? Неужто шьют узоры со своей покровительницы и готовят локальный приступ реваншизма?

На месте руководства Сербии не стал бы уподобляться дурному примеру, а вот НАТО и ЕС стоило бы обратить внимание на эти двусторонние связи, особенно в области ВПК. А то, придется опять разгребать.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира