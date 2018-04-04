Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады в своем Facebook, передает со ссылкой на .

"Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович. Он был очень светлым и прекрасным человеком. Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак. Он боролся все это время", - написала Геращенко.

Юрий Солошенко - один из политических заключенных-украинцев, которых незаконно держали за решеткой в ​​России.

В октябре 2015 года Солошенко засудили к шести годам колонии строгого режима. Его признали шпионом. Это, по версии российского следствия, заключалось в том, что он действовал от имени двух украинских предприятий, чтобы купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Во время пребывания в русском плену в полтавчанина диагностировали рак. 14 июня 2016 года его освободили в рамках обмена.

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