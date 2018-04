«Новичок» и дело Скрипаля: В СМИ рассказали, как множатся вопросы Военная лаборатория не смогла подтвердить, что использованное ОВ боевого назначения произведено в России. Даунинг-стрит, 10 в смятении: Мэй необходимо сохранить уверенность союзников в причастности Москвы. Возможно, случай в Солсбери — не возвращение к холодной войне, а «признак будущей войны, когда нервно-паралитические вещества будут применяться наряду с кибератаками, электронной войной и замаскированными войсками», пишет The Times. Британская лаборатория в Портон-Даун не смогла подтвердить, что использованный в Солсбери нервно-паралитический газ был изготовлен в России, пишет The Times, информирует svodka.net. Глава Оборонной научно-технической лаборатории Гэри Эйткенхед признал, что «точный источник» яда не определен. «В интервью, которое привело в смятение Даунинг-стрит, 10, Эйткенхед заявил, что его лаборатория идентифицировала его как военное нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое могло быть применено, вероятно, только государством», — передают журналисты. На Даунинг-стрит приняли меры по минимизации ущерба, заявив, что Тереза Май, помимо научного анализа, опиралась на всестороннюю оценку разведки. «Однако интервью Sky News, которое было заранее утверждено правительством, рискует подорвать международную коалицию против Москвы», — отмечается в статье. Армин Лашет, один из заместителей председателя ХДС, партии канцлера Германии, написал в Twitter: «Если принуждаешь к солидарности почти все страны НАТО, разве не нужно иметь надежные доказательства? Вне зависимости от того, кто что думает о России, мои занятия международным правом научили меня иному способу общения с другими государствами». Читайте: Песков предложил Британии извиниться за "маразм" Путин заявил, что, «по данным международных экспертов, подобные нервно-паралитические вещества могут производиться примерно в 20 странах». Россия представит 20 вопросов об инциденте на заседании исполнительного комитета Организации по запрещению химоружия. «Надеюсь, эта дискуссия поставит точку в том, что произошло», — сказал Путин. Пресс-секретарь британского правительства сообщил, что работа лаборатории в Портон-Даун — «лишь одна часть разведывательной картины». «По нашей оценке, ответственность за этот бессовестный и безрассудный акт несет Россия и — в чем международное общество сходится во мнении — другого правдоподобного объяснения нет», — сказал он. «Российский посол в Ирландии Юрий Филатов попытался свалить вину за отравление двойного агента и его дочери в Солсбери на правительство Великобритании», — передает Майкл Когли в The Times. Читайте: "Извращение": Британия отреагировала на предложение РФ вместе расследовать дело Скрипаля «Россия выпустила три списка вопросов: к Лондону, Парижу и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, спрашивается, почему консулу не предоставили доступ к Скрипалю и его дочери, являющимся гражданами России», а также почему участвует Франция. По словам Филатова, раз британское правительство не ответило на эти вопросы, «есть много места для предположений, что мы имеем дело с крупномасштабной провокацией с целью дискредитации России», передает журналист. «Мы решительно отвергаем любое предположение или обвинение в участии России в инциденте в Солсбери. Филатов указал, что следует обратить внимание на тех, кто получил выгоду от покушения на Скрипалей, «преступную или политическую». Мастер дипломатии по принципу доведения до абсурда, Сергей Лавров предположил, что нападение в Солсбери с применением отравляющего вещества была попыткой отвлечь британцев от проблем страны, связанных с «Брекзитом», при содействии служб безопасности Великобритании, пишет обозреватель The Times Роджер Бойз. «Ерничанье российского министра иностранных дел скрывает нервозность Кремля: Россия опасается, что конфликт Востока и Запада из-за покушения на убийство Скрипалей не закончится зеркальными высылками и вскоре может перерасти в международные требования открыть для проверок ее исследовательские лаборатории», — говорится в статье. Вещества класса «Новичок» разработаны с целью обходить узкие определения многосторонней конвенции о химическом оружии. «Это означает, что Россия сталкивается с меньшими ограничениями на их производство, сохраняет способность скрывать их происхождение и пополнила свой запас оружием, идеально подходящим для ее практики гибридной войны», — пишет газета. Некорректно называть отравление в Солсбери возвращением к холодной войне, считает Бойз: «Оно может быть признаком будущей войны, когда нервно-паралитические вещества будут применяться беспрепятственно, наряду с кибератаками, электронной войной и использованием замаскированных войск». В 2004 году Джордж Буш-младший дал поручение разработать возможные сценарии атак на гражданское население, говорится в статье. Почти половина вымышленных атак предполагала использование нервно-паралитических веществ, химического и бактериологического оружия. Так, по одному из сценариев, грузовик проезжал через пять городов, распыляя бациллы сибирской язвы, другой вариант предполагал распространение вируса чумы в транспортных узлах — на железнодорожных вокзалах и в крупных аэропортах, передает автор. «Россия, без сомнения, обидится на любые предположения, что она способна на такие варварские действия. Но все же: таллий, полоний-210, «новички», прикрытие периодического использования Асадом зарина? — пишет Бойз. — Страна, которая при Путине нарушила так много международных норм, должна постараться понять, почему лимит доверия исчерпан». Для богатых важных особ, близких к путинскому режиму, политических оппозиционеров и олигархов в изгнании настало время сдержанности, пишут корреспонденты Le Monde из Лондона. Отравление Сергея Скрипаля и последовавшее новое ухудшение отношений между Москвой и западными странами лишь укрепило убеждения обоих лагерей россиян, живущих в Лондоне, говорится в статье. «Русские приезжают в Лондон, потому что это место, легко принимающее грязные деньги», — говорит прежний банкир, сегодня антикоррупционный активист Роман Борисович. Среди аттракционов его «КлептоТуров» — шикарные апартаменты с видом на Темзу Игоря Шувалова, российского вице-премьера. Стоимость имущества: 13 млн евро. Годовая зарплата этого ответственного политического деятеля: 125 тыс. евро. Когда высшие чиновники и олигархи эры Путина ринулись в Лондон, российские оппозиционеры поехали туда же. В 2001 году эту дорогу указал Борис Березовский. «В плане безопасности самые надежные места, конечно, Швейцария или Израиль, — поясняет Михаил Ходорковский, ставший после смерти Березовского самой культовой фигурой маленькой общины российских политических беженцев. — Но Лондон практичен, и для того, чтобы найти русскоговорящих сотрудников, и потому что его законодательство благоприятствует финансированию политической деятельности». «Пусть покупают здесь недвижимость, я не вижу в этом проблемы», — говорит Евгений Чичваркин, прежний хозяин компании «Евросеть», который хочет «покончить со стереотипным представлением об олигархах». Для россиян в Лондоне пришло время сдержанности, отмечают журналисты. Дело Скрипаля и возобновление 14 расследований о подозрительных смертях, произошедших в Великобритании, стало своего рода электрошоком, не сопоставимым с осторожным реагированием в 2006 году на отравление радиоактивным полонием Литвиненко, говорится в статье. Начиная с 31 января британский закон позволяет арестовывать имущество, если его владелец не может объяснить происхождение денег, на которые оно было куплено, напоминают авторы. После дела Скрипаля премьер-министр Тереза Мэй пообещала установить список владельцев тех домов, которые принадлежат им через посредничество офшорных кампаний. «Британцы осознают риск для своей репутации, связанный с использованием этих денег, — подтверждает Ходорковский. — Однако эта проблема должна быть решена, исходя из полицейской логики, а не только дипломатической. Преступные группы, в том числе те, которые овладели Кремлем, являются экспертами в сокрытии своих дел. Набрасываться на всех «русских», как из Лондона, так и из России, было бы несправедливым».



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика что его солсбери пишет для Теги: новости мира