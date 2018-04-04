Экс-министр юстиции Украины Роман Зварич стал народным депутатом
вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты.
Зварич был 82-м номером в избирательном списке Блока Петра
Порошенко на парламентских выборах 2014 года Фото: Роман Зварич /
Facebook Он был 82-м номером в избирательном списке Блока
Петра Порошенко на парламентских выборах 2014 года. Экс-министр
юстиции проходит в Раду вместо Валерия
Пацкана, избранного председателем Счетной палаты.Зварич –
уроженец США. В 2005-м и 2006 годах был главой Минюста в кабинетах
Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, хотя, по его собственному
признанию, у него нет юридического образования. Народный депутат
четырех созывов.
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