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ЦИК Украины зарегистрировала Зварича нардепом
04.04.2018 17:39
Экс-министр юстиции Украины Роман Зварич стал народным депутатом вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты. Зварич был 82-м номером в избирательном списке Блока Петра Порошенко на парламентских выборах 2014 года Фото: Роман Зварич / Facebook Он был 82-м номером в избирательном списке Блока Петра Порошенко на парламентских выборах 2014 года. Экс-министр юстиции проходит в Раду вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты.Зварич – уроженец США. В 2005-м и 2006 годах был главой Минюста в кабинетах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, хотя, по его собственному признанию, у него нет юридического образования. Народный депутат четырех созывов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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